Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:57, 8 декабря 2023Наука и техника

Apple похвасталась защитой iPhone от взлома

В Apple заявили, что ни один iPhone в режиме Lockdown Mode не удалось взломать

Фото: Fabian Sommer / dpa / Globallookpress.com

В компании Apple отметили высокую устойчивость iPhone к хакерским атакам. Об этом сообщает издание TechCrunch.

В разговоре с журналистами медиа представители корпорации напомнили, что в 2022 году был запущен Lockdown Mode на iPhone. При его активации устройство перестает загружать неизвестный контент и блокирует передачу данных. В Apple похвастались, что за год ни один смартфон, работающий в режиме Lockdown Mode, не удалось взломать.

По словам журналистов издания, специальный режим действительно может защитить от атаки хакеров. Однако его постоянное использование затруднительно, так как Lockdown Mode серьезно ограничивает функциональность устройства. Например, некоторые приложения не работают в защищенном режиме, многие веб-сайты могут оказаться нечитаемыми.

Авторы процитировали специалиста Citizen Lab Билла Марчака, который оценил защитный режим Apple. По его словам, система защиты умеет не только предотвращать взломы, но и уведомлять пользователя об этом: «Это мощное средство смягчения последствий атаки и повод для большого оптимизма».

В августе 2022 года эксперты компании Cryptee раскритиковали режим Lockdown Mode из-за того, что при его использовании iPhone перестает загружать шрифты веб-сайтов. По словам специалистов, по этому маркеру пользователя можно легко выследить и идентифицировать.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине высказались о бойкоте Олимпийских игр-2024 после допуска россиян

      ЕК выделит 125 миллионов евро на гумпомощь Палестине

      Арестован гуру йоги со школами по всему миру и в России. Как он обманывал женщин и заставлял их сниматься в порно?

      Названа неожиданная причина предновогодней аллергии

      Названы самые богатые семьи в мире

      «Локомотив» победил «Урал» в матче РПЛ

      На Украине понадеялись на скорое начало переговоров по вступлению в ЕС

      Звезда Comedy Club рассказал о любви к Петросяну

      Apple похвасталась защитой iPhone от взлома

      Во время капремонта в российском регионе бюджет потерял более миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости