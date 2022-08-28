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Защиту пользователей iPhone от Apple раскритиковали

Motherboard: защищенный режим Lockdown Mode на iPhone может навредить пользователю

Фото: Денис Черкашин / Unsplash

Специалисты по безопасности проанализировали и раскритиковали режим Lockdown Mode, который должен защитить пользователей Apple от слежки. Об этом сообщает издание Motherboard.

Журналисты медиа связались с экспертами компании Cryptee, которая занимается изучением вопросов безопасности в интернете. Специалисты фирмы проверили режим Lockdown Mode, который призван защитить пользователей техники Apple от шпионажа. В результате тестов эксперты выяснили, что данный режим, наоборот, является опасным для потребителя и может навредить ему.

Руководитель Cryptee Джон Озбай заявил, что одна из функций нового режима — предотвращение загрузки пользовательских шрифтов с веб-сайтов. По словам специалиста, в некоторых случаях злоумышленники могут атаковать пользователей через шрифты на сайтах. Эксперт заметил, что в Lockdown Mode iPhone действительно не загружает шрифты, но такое поведение гаджета может выдать местоположение его хозяина.

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«Допустим, вы находитесь в Китае и используете Lockdown Mode. Теперь любой веб-сайт, который вы посещаете, может эффективно определить, что вы используете режим блокировки, у них также есть ваш IP-адрес», — заявил Озбай. Специалист заметил, что создатели конкретного сайта могут проанализировать трафик и выделить устройства, которые не загружают шрифты.

В заключении эксперты заметили, что обычные потребители вряд ли пострадают от этой особенности нового режима. По словам Apple, анонсированный в июле Lockdown Mode в первую очередь предназначен для пользователей, которые могут подвергаться риску узконаправленных кибератак — дипломаты, политики, активисты, борцы за права человека, а также журналисты и юристы.

В конце августа Apple раскрыла серию серьезных уязвимостей в собственных смартфонах, планшетах и компьютерах. По словам специалистов, критические уязвимости потенциально могут позволить злоумышленникам получить полный контроль над iPhone, iPad и Mac.

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Андрей Ставицкий
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