Минобороны России: за неделю средства ПВО сбили пять самолетов и вертолет ВСУ

За неделю российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне специальной военной операции пять самолетов и вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что российские силы ПВО уничтожили три многоцелевых истребителя МиГ-29, два штурмовика Су-25, а также один вертолет Ми-8.

Помимо этого, системой противовоздушной обороны перехвачено 11 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, одна управляемая авиационная бомба JDAM, 224 беспилотника, а также две ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, переделанные для поражения наземных целей.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за полгода контрнаступления ВСУ потеряли свыше 13,7 тысячи человек. Помимо этого, уничтожено порядка 1800 единиц украинского вооружения и военной техники. Шойгу высоко оценил действия российских военных в зоне СВО и подчеркнул, что войска расширяют зоны контроля на всех направлениях, занимают более выгодные позиции и продолжают вести активную оборону.