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13:57, 8 декабря 2023Экономика

Работу Danone при племяннике Кадырова описали фразой «MBA без оружия»

FT: новые чеченские боссы «Данон Россия» ведут дела профессионально и без оружия

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Новые чеченские боссы «Данон Россия» ведут дела «как MBA, довольно профессионально и без вытаскивания оружия». Так работу компании при племяннике Рамзана Кадырова Якубе Закриеве описало издание Financial Times.

В июле 2023 года иностранные доли в АО «Данон Россия» были переданы во временное управление Росимуществу указом президента России Владимира Путина. Генеральным директором российской «дочки» французской Danone был назначен Якуб Закриев, заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики и племянник Рамзана Кадырова.

По данным Financial Times, обязанности гендиректора компании продолжает неофициально исполнять Чарли Каппетти, который занимал этот пост с 2017 года. Он и прочие топ-менеджеры компании поддерживают регулярные контакты с головным офисом Danone в Париже, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий.

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Закриев ввел в совет директоров экс-заместителя министра сельского хозяйства Чечни Руслана Алисултанова и бизнесменов из Казани — Якова Хачаняна и Минтимера Мингазова. Как отмечает издание, новые топ-менеджеры ведут дела «чрезвычайно дружелюбно», как профессиональные MBA. Danone при этом все еще рассчитывает продать российский бизнес: после прихода нового руководства у компании появились новые потенциальные покупатели, и фирма полагает, что еще может получить немного денег, если найдет подходящего покупателя, одобренного Кремлем.

Путин подчеркивал, что передача во временное управление иностранных активов — «не отъем собственности». По его словам, Россия настроена дружелюбно к зарубежным компаниям, которые хотят продолжать работать в стране.

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      Вячеслав Агапов
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