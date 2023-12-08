Бондаренко заявил о катастрофе из-за планов Киева выйти к границам 1991 года

Украинский политолог и глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил, что неспособность Киева реализовать план по выходу к границам 1991 года приведет к катастрофе. Об этом он сообщил в интервью Youtube-каналу «ДА ЭТО ТАК».

Он отметил, что украинские власти озвучивали лишь общие лозунги и фразы. «Только границы 1991-го года и ничего другого, никаких компромиссов, но это не план — это лозунг, это призыв», — заявил эксперт. По его мнению, в случае, если данный лозунг будет невоплотим, то станет катастрофическим для Украины.

Бондаренко также добавил, что Украина также столкнется с такими проблемами, как депопуляция, раскол общества и потеря территорий. Он выразил мнение, что данные факторы будут «аукаться» Киеву десятилетиями.

Ранее советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак признал, что Украине сложно завершить конфликт с Россией с выходом на границы республики 1991 года.