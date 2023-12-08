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14:01, 8 декабря 2023Наука и техника

На Украине вооружили МТ-ЛБу «Парусом»

На Украине вооружили шасси МТ-ЛБу боевым модулем «Парус»

Фото: РИА Новости

На Украине вооружили легкое многоцелевое шасси МТ-ЛБу необитаемым боевым модулем БМ-7 «Парус». На видео, демонстрирующее импровизированную боевую машину пехоты, обратил внимание Telegram-канал «Повернутые на Z войне».

На ролике показано МТ-ЛБу с комплексом вооружения, который изначально разрабатывали для бронетранспортера БТР-4. В арсенал модуля входит автоматическая пушка калибра 30 миллиметров, автоматический гранатомет, пулемет и комплекс управляемого вооружения.

Шасси МТ-ЛБу разработали в конце 1960-х годов на основе тягача МТ-ЛБ. Базовая версия машины получила дизельный двигатель мощностью 300 лошадиных сил, который обеспечивает максимальную скорость до 60 километров в час. Бронирование МТ-ЛБ защищает только от пуль стрелкового оружия.

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В октябре на Украине заметили модернизированную версию советской боевой машины пехоты БМП-1 с боевым модулем «Копье».

В сентябре военный обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что из-за нехватки БМП солдаты Вооруженных сил Украины массово оборудуют импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ на базе МТ-ЛБ.

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      Даниил Иринин
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