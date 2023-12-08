Женщина шесть дней проходила голышом и рассказала об ощущениях

36-летняя британская журналистка Джорджетта Калли решила поставить эксперимент и шесть дней провела без одежды. Свой опыт она описала в заметке для издания The Sun.

Больше всего Калли интересовало, как эксперимент повлияет на ее здоровье. Женщина придерживается здорового образа жизни: сбалансированно питается и тренируется четыре раза в неделю, а ее средний пульс, согласно показаниям фитнес-браслета, составляет 65 ударов в минуту.

В первый же день наготы пульс женщины снизился до 55 ударов в минуту, однако, когда один из соседей заметил ее через окно, ненадолго подскочил до 120. После этого Калли решила до конца эксперимента не открывать жалюзи, чтобы не смущать окружающих, а особенно — своего ближайшего соседа-священника.

На второй день британке пришлось дважды покинуть дом: сначала она выбрасывала мусор в контейнер во дворе и делала это абсолютно обнаженной. В процессе частота ее пульса поднялась до 130 ударов в минуту, причем Калли объясняет это не воздействием холода, а со страхом попасться на глаза соседям. Затем она отправилась за продуктами в местный супермаркет, накинув на себя только пальто. Британка отметила, что покупатели бросали на нее любопытные взгляды, а ее сердце при этом билось с частотой 140 ударов в минуту, хотя обычно при походах в магазин пульс поднимался не выше 100 ударов в минуту.

С третьего по пятый день не произошло ничего особенного, однако британка отметила, что без одежды стала крепче спать, лучше высыпаться и пробуждаться с пульсом 55 ударов в минуту. Все эти дни она особенно боялась, что во время рабочих созвонов случайно включится камера, поэтому в такие моменты ее пульс подскакивал до 120 ударов в минуту.

На четвертый день она решила устроить домашнюю тренировку по йоге. Ее пульс при этом составил 155 ударов в минуту, хотя обычно при такой активности держался в рамках 140 ударов.

В пятницу, последний день эксперимента, британка решила приготовить пиццу в духовке и случайно обожгла живот, когда ее доставала. Пульс поднялся до 110 ударов в минуту, но потом опустился до привычных 65 ударов в минуту.

Британка сочла эксперимент успешным: ее кожа стала выглядеть лучше, уровень стресса снизился, как и пульс в покое. Также она добавила, что теперь чувствует себя гораздо более сексуальной.

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