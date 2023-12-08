В России предрекли подорожание алкоголя в 2024 году
Цена на алкоголь в России сохранится до конца января 2024 года, а после ожидается повышение. Об этом пишут «Известия».
Уточняется, что для вина наценка окажется существенной.
По данным Руспродсоюза, средняя стоимость российских игристых вин за год выросла на 6,25 процента — в среднем 465,6 рубля за бутылку. В Санкт-Петербурге средняя цена — 520,6 рубля, в Москве — 541,6 рубля.
Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз рассказал, что в декабре реализуется почти 25 процента годового объема продаж игристых вин.
Однако глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что цены на импортные вина могут вырасти и до Нового года.
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об увеличении акцизов на вино 17 ноября. С 1 мая 2024 года ставка акциза на тихие напитки вырастет с 34 до 108 рублей, а на игристые — с 45 до 141 рубля за литр.