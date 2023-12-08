Названа неожиданная причина предновогодней аллергии

Новогодние елки могут спровоцировать аллергическую реакцию. Такую неожиданную причину заложенности носа и чихания в период праздников назвали старший преподаватель генетической иммунологии в Университете Ноттингем Трент Сэмюель Дж. Уайт и профессор системы единого здравоохранения в этом же университете Филипп Б. Уилсон в беседе с изданием The Conversation.

Эксперты рассказали, что предновогодняя аллергия обычно сопровождается заложенностью носа, чиханием, раздражением глаз, кашлем, зудом и покраснением кожи. Часто эти симптомы списывают на простуду или коронавирусную инфекцию, однако реальной причиной их возникновения, по словам Уайта, является символ Нового года — наряженная живая елка. По его словам, спровоцировать аллергию могут запах хвои, а также микроскопические аллергены, которые находятся в ветвях живого дерева, например, пыльца, плесень и грибковые микроорганизмы.

Согласно исследованию, на которое ссылаются эксперты, в первые три дня в помещениях, где установлена елка, число спор плесени достигает 800 единиц на кубический метр. Через две недели их количество увеличивается до пяти тысяч спор на кубический метр. Чтобы уменьшить их негативное воздействие на организм, Уайт посоветовал аллергикам не покупать ели, если на них видны следы плесени. Также он рекомендовал не устанавливать дерево в помещениях с высокой влажностью, так как в таких условиях грибки будут распространяться быстрее.

Помимо этого, эксперты отметили, что остановить распространение микроорганизмов можно, если регулярно проветривать помещение и поливать дерево. Для профилактики аллергических реакций на коже они посоветовали реже прикасаться к ветвям новогоднего дерева или надевать перчатки. Также, по словам Уайта, вместо живой ели можно поставить искусственную, но и она в редких случаях способна спровоцировать аллергию, например, если дерево хранили неправильно и на ней появилась пыль, плесень или помет насекомых.

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