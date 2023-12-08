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19:25, 8 декабря 2023Забота о себе

Названы помогающие в борьбе с раком продукты

Биолог-генетик Мальцева: грибы и сельдерей повышают эффективность лечения рака

Фото: Unsplash

Зеленый чай, морковь и сельдерей повышают эффективность лечения рака молочной железы до 70 процентов, заявила биолог-генетик, эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева. Эти и другие продукты для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями она назвала в интервью радио Sputnik.

Мальцева отметила, что употребление в пищу определенных продуктов эффективнее всего корректирует рак молочной железы. При этой форме заболевания, заявила специалистка, питание может на 70 процентов улучшить результаты лечения. Наиболее действенными продуктами она назвала зеленый чай, морковь, сельдерей, укроп, черный виноград, апельсин и брокколи.

Мальцева также рассказала, что помогают при лечении некоторых форм рака, в том числе с метастазами, грибы. «Речь идет об их лекарственных видах: шиитаке, майтаке, трамета, кордицепс», — объяснила специалистка. По ее словам, бета-глюканы, которые содержатся в грибах, могут «дырявить» опухолевые клетки и разрушать злокачественные новообразования.

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Кроме того, эксперт посоветовала для профилактики глиомы — злокачественной опухоли, поражающей головной мозг — придерживаться рациона с правильным соотношением жирных кислот.

Ранее профессор питания и эпидемиологии Гарвардского университета Эдвард Джованнуччи рассказал, что китайская и японская кухня, а также Средиземноморская диета полезны для профилактики деменции. Он объяснил, что в рационах этих стран больше овощей, фруктов, морепродуктов и меньше красного мяса.

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      Екатерина Улитина
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