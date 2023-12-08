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10:01, 8 декабря 2023Забота о себе

Названы продукты для профилактики деменции

Специалист Джованнуччи: японская кухня полезна для профилактики деменции

Фото: Antonina Vlasova / Shutterstock / Fotodom

Китайская и японская кухня способны помочь предотвратить развитие болезни Альцгеймера и деменции. Об этом рассказал профессор питания и эпидемиологии Гарвардского университета Эдвард Джованнуччи, пишет The Sun.

Ученый отметил, что национальные китайские, японские, индийские кухни, а также рацион народов Средиземного моря полезны, так как они включают большое количество овощей, зелени, фруктов, орехов и морепродуктов, необходимых для профилактики когнитивных расстройств. «Диета, в которой нет акцента на мясе, особенно красном мясе, насыщенных жирах и ультраобработанных продуктах, связана с более низким риском болезни Альцгеймера», — заявил Джованнуччи.

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Эксперт по питанию добавил, что старческое слабоумие с большей вероятностью разовьется у тех, кто ведет пассивный образ жизни и имеет ожирение. Также он назвал возможным фактором, провоцирующим деменцию, наличие заболеваний сердца, диабета и некоторых видов рака.

Ранее специалист британского Общества Альцгеймера Джеймс Уайт рассказал о симптомах, которые появляются у молодых людей при болезни Альцгеймера. По его словам, первым признаком расстройства личности является странное поведение и проблемы с настроением.

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      Екатерина Улитина
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