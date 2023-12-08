Неизвестные выстрелили в машину россиянина на дороге и похитили сумку с деньгами

В Москве неизвестные выстрелили в машину мужчины и похитили сумку с деньгами

На юге Москвы неизвестные несколько раз выстрелили в автомобиль мужчины, чтобы остановить его на дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

После этого они выхватили из машины сумку с деньгами и скрылись. Сейчас правоохранители устанавливают точную сумму ущерба и ищут разбойников. Силовики уже нашли машину, на которой скрылись злоумышленники. Они бросили ее недалеко от места преступления.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 162 («Разбой») УК РФ.

Ранее в подмосковных Химках неизвестные украли с заднего сиденья Mercedes GLS более 48 миллионов рублей.