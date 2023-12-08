Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:09, 8 декабря 2023Мир

Норвежских солдат начали готовить к погребению сослуживцев

NRK: солдаты норвежской армии начали отрабатывать похороны однополчан на учениях

Фото: Yves Herman / Reuters

Солдаты норвежской армии начали отрабатывать похороны сослуживцев и однополчан на учениях для моральной подготовки к возможным потерям на войне. Об этом сообщает NRK.

«Война на Украине заставила взглянуть на вещи в перспективе. Это реальная ситуация, которая может произойти в Норвегии», — объяснил заместитель командира 2-го отдельного батальона ВС Норвегии Альберт Веделер.

Отмечается, что старослужащие, которые столкнулись с потерей «братьев по оружию» во время службы подразделения в Афганистане, позитивно восприняли эту инициативу. По их мнению, она позволит морально подготовить молодых солдат к возможным военным действиям.

Ранее журналисты американской газеты Washington Post заявили, что годы непрекращающегося конфликта с Россией и разрушений более вероятный сценарий для Украины, чем победа. Они считают, что мировое сообщество переключило внимание на Ближний Восток, а Вооруженные силы Украины теперь находятся в состоянии неопределенности, в то время как боевой дух армии падает.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин вернется за добавкой» Глава МИД Британии предупредил о последствиях победы России на Украине

      Врачи рассказали об угрожающей жизни опасности чихания

      В ДНР ФСБ задержала гендиректора железнодорожного концерна за злоупотребления

      Взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области

      Россиянам назвали риски покупки микроквартир

      Порнозвезда сделала операцию по восстановлению девственности

      Норвежских солдат начали готовить к погребению сослуживцев

      Пьяный россиянин избил врачей по пути в больницу

      Стало известно о взрывах в Киеве и Киевской области

      Bottega Veneta представил сумку в виде бумажного пакета за 231 тысячу рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости