NRK: солдаты норвежской армии начали отрабатывать похороны однополчан на учениях

Солдаты норвежской армии начали отрабатывать похороны сослуживцев и однополчан на учениях для моральной подготовки к возможным потерям на войне. Об этом сообщает NRK.

«Война на Украине заставила взглянуть на вещи в перспективе. Это реальная ситуация, которая может произойти в Норвегии», — объяснил заместитель командира 2-го отдельного батальона ВС Норвегии Альберт Веделер.

Отмечается, что старослужащие, которые столкнулись с потерей «братьев по оружию» во время службы подразделения в Афганистане, позитивно восприняли эту инициативу. По их мнению, она позволит морально подготовить молодых солдат к возможным военным действиям.

Ранее журналисты американской газеты Washington Post заявили, что годы непрекращающегося конфликта с Россией и разрушений более вероятный сценарий для Украины, чем победа. Они считают, что мировое сообщество переключило внимание на Ближний Восток, а Вооруженные силы Украины теперь находятся в состоянии неопределенности, в то время как боевой дух армии падает.