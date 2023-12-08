Одесситы начали избавляться от абонементов в спортзалы после рейдов военкомов

Одесситы начали отдавать абонементы в спортзалы после рейдов военкомов

Одесситы начали избавляться от абонементов в спортзалы после того, как в нескольких заведениях в стране прошли рейды сотрудников военкоматов. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Ранее стало известно, что военкомы нагрянули в спортзалы Ужгорода, Киева, Львова, Мукачева и Хуста. На месте уклонистам вручали повестки на военную службу. Как подчеркивают в Территориальный центр комплектации Ужгорода, действия сотрудников военкоматов полностью соответствуют украинскому законодательству.

«Политика Страны» приводит скриншот объявления с предложением бесплатно отдать абонемент в спортзал в Одессе. Причиной своего решения автор объявления называет «недавние события».

8 декабря газета The Washington Post сообщила, что более 800 украинских уклонистов пытались дать взятку на границе, чтобы покинуть страну. Сумма предложенных им денег составила около 228 тысяч долларов.