Один из символов СВО стал логотипом выборов президента России

Стилизованный символ V стал логотипом выборов президента России

Символ V стал логотипом выборов президента России. Он был официально представлен на заседании Центральной избирательной комиссии, передает РИА Новости.

Логотип представляет собой латинскую букву V в виде ленты в цветах российского триколора. Справа от изображения расположена надпись «выборы президента России 15-17 марта 2024».

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, логотип был выбран из нескольких вариантов. «Все просто, лаконично и емко», — так она оценила утвержденное изображение.

Символ V используют российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО). Весной 2022 года на Украине запретили символы V и Z. Весной того же года эти символы запретили приносить на прошедшую в Берлине акцию «Бессмертного полка».