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15:19, 8 декабря 2023Среда обитания

Пассажирам метро пришлось справлять нужду в вагоне из-за сбоя электричества

В Лондоне пассажирам пришлось выбираться из метро по рельсам

Фото: Kuba Stezycki / Unsplash

Пассажиры лондонского метро из-за забастовки рабочих и отключения электричества на несколько часов оказались в полной темноте. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что пассажиры оказались заперты в поезде, следовавшем от вокзала Паддингтон до аэропорта Хитроу. Из-за отсутствия электричества в вагонах резко похолодало. Двое пассажиров получили травмы. Также известно об упавшей в обморок женщине. По словам одного из пассажиров, застрявшим в подземке лондонцам пришлось справлять нужду на рельсах и в самих вагонах.

Пассажиры провели в поезде более трех часов в ожидании эвакуации. Некоторые до прибытия экстренных служб самостоятельно открыли двери и отправились по железнодорожным путям в поисках выхода. Вышедшие из подземки пассажиры попали в очереди в ожидании такси. Многие опоздали на рейсы.

В октябре сообщалось, что дома британцев и городской транспорт заполонили клопы, а число случаев заражения квартир вредителями увеличилось на две трети. Пассажиры британской подземки рассказывали, что из-за нашествия насекомых предпочитают ездить в метро стоя, чтобы избежать возможного контакта с клопами.

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      Мария Черкасова
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