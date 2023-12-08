Коммунальщики расплатятся за вечные проблемы с водой в российском городе

Первоуральцам выплатят по 15 тысяч рублей из-за проблем с водой

Жители города Первоуральск Свердловской области получат компенсацию за вечные проблемы с водой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Судебное дело против МУП «Водоканал» выиграли жильцы домов по улицам Береговая и Ильича. Всего же иски против коммунальной службы подали 70 домов.

7 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении «Водоканала». Коммунальщиков обвиняют в халатности, из-за которой десять тысяч первоуральцев остались без воды почти на неделю. 1 декабря на Нижнесергинском водоводе произошла авария. Воду горожанам вернули лишь к утру 7 декабря. Это не первое уголовное дело на счету организации: в октябре «Водоканал» оставил без воды половину города.

Ранее местный министр ЖКХ в ответ на жалобы первоуральцев на грязную воду из-под крана посоветовал перечитать книгу про Маугли. Сходства с персонажами книги они не увидели, ведь в отличие от них за пользование чистой водой платят деньги.