Коммунальщики расплатятся за вечные проблемы с водой в российском городе
Жители города Первоуральск Свердловской области получат компенсацию за вечные проблемы с водой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Судебное дело против МУП «Водоканал» выиграли жильцы домов по улицам Береговая и Ильича. Всего же иски против коммунальной службы подали 70 домов.
7 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении «Водоканала». Коммунальщиков обвиняют в халатности, из-за которой десять тысяч первоуральцев остались без воды почти на неделю. 1 декабря на Нижнесергинском водоводе произошла авария. Воду горожанам вернули лишь к утру 7 декабря. Это не первое уголовное дело на счету организации: в октябре «Водоканал» оставил без воды половину города.
Ранее местный министр ЖКХ в ответ на жалобы первоуральцев на грязную воду из-под крана посоветовал перечитать книгу про Маугли. Сходства с персонажами книги они не увидели, ведь в отличие от них за пользование чистой водой платят деньги.