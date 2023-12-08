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16:26, 8 декабря 2023Россия

Песков заявил о планах Путина приехать на первый с начала СВО съезд единороссов

Песков: в Кремле ожидают участия Путина в съезде единороссов 17 декабря

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В Кремле ожидают, что президент России Владимир Путин примет участие в съезде партии «Единая Россия». Сообщение пресс-секретаря главы государства приводит ТАСС.

Съезд пройдет 17 декабря. Он станет первым подобным мероприятием с начала специальной военной операции (СВО). Предыдущий съезд «Единой России» проводился в 2021 году.

Ранее в «Единой России» заявили, что на съезде глава государства должен принять ряд решений в связи с назначенными на 17 марта 2024 года выборами президента России. Там добавили, что партия поддержит кандидатуру Путина.

8 декабря во время церемонии награждения Героев России Путин объявил о своем участии в выборах главы государства в 2024 году.

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      Алан Босиков
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