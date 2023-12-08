Погоня сотрудников ДПС за быком на проезжей части попала на видео

В Орле сотрудники ДПС гонялись на дороге за сбежавшим от хозяина быком

Сотрудники ДПС устроили погоню за сбежавшим от хозяина быком в Орле. Животное выбежало на проезжую часть. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подъем».

На кадрах инспектор пытается догнать крупного быка, но животное начинает бежать слишком быстро. По дороге также едет патрульный автомобиль с включенным проблесковым маячком. В результате инспекторам все же удалось отогнать животное с дороги.

«Обеспечивая безопасность дорожного движения, полицейские отогнали быка с проезжей части в безлюдную местность. Они также предприняли меры к розыску его владельца», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Позже нашелся и хозяин быка. Животное привязали и подготовили к транспортировке домой.

Ранее в Ставропольском крае леопард напал на хозяина, ранил его и сбежал. Спасать жителей от опасного животного вызвались 57 силовиков и сотрудников экстренных служб.