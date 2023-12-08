Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:20, 8 декабря 2023Из жизни

Погоня сотрудников ДПС за быком на проезжей части попала на видео

В Орле сотрудники ДПС гонялись на дороге за сбежавшим от хозяина быком

Сотрудники ДПС устроили погоню за сбежавшим от хозяина быком в Орле. Животное выбежало на проезжую часть. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подъем».

На кадрах инспектор пытается догнать крупного быка, но животное начинает бежать слишком быстро. По дороге также едет патрульный автомобиль с включенным проблесковым маячком. В результате инспекторам все же удалось отогнать животное с дороги.

«Обеспечивая безопасность дорожного движения, полицейские отогнали быка с проезжей части в безлюдную местность. Они также предприняли меры к розыску его владельца», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Позже нашелся и хозяин быка. Животное привязали и подготовили к транспортировке домой.

Ранее в Ставропольском крае леопард напал на хозяина, ранил его и сбежал. Спасать жителей от опасного животного вызвались 57 силовиков и сотрудников экстренных служб.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин снова идет в президенты в 2024 году. До выборов осталось три месяца

      Власти раздали россиянам миллиарды рублей

      У СПБ Биржи появится новый устав

      На вооружение ЦВО поступили радиостанции стратегического управления

      Врач предупредила о серьезной опасности одной популярной привычки

      Нашествие саранчи на туристический город назвали библейским предупреждением

      Для нацменьшинств стран ЕС на Украине сделали языковые поблажки

      Орбан заявил о цивилизационном отличии России от Европы

      В России резко подорожали стройматериалы

      Песков заявил о планах Путина приехать на первый с начала СВО съезд единороссов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости