Поставки российской стали в Китай рухнули

«Ъ»: поставки стальных полуфабрикатов из РФ в Китай упали в 3,4 раза

В январе-октябре 2023 года суммарные объемы поставок стальных полуфабрикатов из России в Китай упали в 3,4 раза в годовом выражении и сократились до 658 тысяч тонн. В денежном выражении экспорт этой продукции снизился до 300 миллионов долларов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

При этом резкий спад затронул не только поставки стальных полуфабрикатов, но и остальных видов российской продукции черных металлов. Суммарные объемы снизились втрое, до 576 миллионов долларов в денежном выражении. Основною долю в структуре экспорта российских черных металлов в азиатскую страну занимает сляб, используемый для выпуска плоского проката, следует из данных китайского ведомства.

Спад в 2023-м произошел после резкого роста экспорта российских черных металлов в Китай в 2022 году. Тогда российские металлургические компании наращивали поставки в азиатскую страну в рамках диверсификации географии поставок на фоне международных санкций. В этом году тенденция роста прекратилась, свидетельствуют данные ГТУ КНР.

В 2022 году резкий рост поставок в Китай охватил не только российские черные металлы, но и некоторые виды цветных. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные таможни КНР сообщало, что по итогам прошлого года азиатская страна нарастила импорт российского алюминия почти в два раза — на 93,88 процента, примерно до 538,6 тысячи тонн. Эксперты тогда связали подобную динамику с отказом западных покупателей от этого вида российской продукции на фоне санкций.