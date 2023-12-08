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12:03, 8 декабря 2023Мир

Названо главное препятствие для США в выделении помощи Украине

Политолог Дудаков допустил, что США согласуют помощь Украине в конце декабря

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Препятствия для США в выделении средств на продолжение поддержки Украины носят внутриполитический характер: помощь Киеву стала предметом торга между республиканцами и демократами. Новый транш может быть согласован в период с конца декабря до конца января. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Республиканцы и демократы продолжают закулисные торги, пытаясь выбить условия получше. Для республиканцев вопрос помощи Украине — рычаг давления на демократов по таким вопросам как, в частности, депортация нелегалов. Демократам, в свою очередь, необходимы новые транши на поддержание украинского проекта. Не стоит обольщаться, деньги выделят в любом случае», — считает Дудаков.

Он допустил, что новые транш для Украины будет выделен в период с 20 декабря по 20 января, но усомнился в возможности согласования требуемых 60 миллиардов долларов.

«Республиканцы готовы дать только 20-30, и это очень неприятная новость для украинских лоббистов. Этих средств не хватит на победу, на успешные боевые действия. Тем не менее этого достаточно, чтобы избежать полного поражения», — сказал политолог.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит от Штатов новый пакет военной помощи размером 175 миллионов долларов. При этом, по его словам, этот пакет может стать одним из последних в случае отказа Конгресса от согласования дальнейшей финансовой поддержки.

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