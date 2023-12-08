Раскрыта загадка появившегося перед исчезновением российских рыбаков яркого шара

Проплывший возле лодки пропавших под Ростовом рыбаков шар оказался светом фонаря

Яркий шар, который наблюдали за несколько минут до пропажи под Ростовом-на-Дону рыбаков Сергея Запорожцева и Виталия Бузнякова, оказался фонарем на моторе их же лодки. О раскрытии этой загадки сообщил Shot в Telegram.

Изданию также стало известно, что вечером 1 декабря, когда Бузняков в последний раз позвонил своей жене и сообщил о сборах домой, очевидцы слышали в районе исчезновения россиян звуки стрельбы.

Ранее сообщалось, что в зоне пропажи рыбаков на глубине восьми метров также заметили необычное темное пятно, которое оказалось скоплением утонувших бревен. Итоги их обследования пока не сообщались.

1 декабря двое жителей Ростовской области отправились порыбачить на реке Дон в районе хутора Калинин и пропали. В месте, где, предположительно, пропали мужчины, нашли их перевернутую лодку. По словам родных россиян, весло находилось у другого берега, а чуть дальше вверх по течению — сапоги рыбаков.