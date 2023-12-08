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17:40, 8 декабря 2023Россия

Раскрыта загадка появившегося перед исчезновением российских рыбаков яркого шара

Проплывший возле лодки пропавших под Ростовом рыбаков шар оказался светом фонаря
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Яркий шар, который наблюдали за несколько минут до пропажи под Ростовом-на-Дону рыбаков Сергея Запорожцева и Виталия Бузнякова, оказался фонарем на моторе их же лодки. О раскрытии этой загадки сообщил Shot в Telegram.

Изданию также стало известно, что вечером 1 декабря, когда Бузняков в последний раз позвонил своей жене и сообщил о сборах домой, очевидцы слышали в районе исчезновения россиян звуки стрельбы.

Ранее сообщалось, что в зоне пропажи рыбаков на глубине восьми метров также заметили необычное темное пятно, которое оказалось скоплением утонувших бревен. Итоги их обследования пока не сообщались.

1 декабря двое жителей Ростовской области отправились порыбачить на реке Дон в районе хутора Калинин и пропали. В месте, где, предположительно, пропали мужчины, нашли их перевернутую лодку. По словам родных россиян, весло находилось у другого берега, а чуть дальше вверх по течению — сапоги рыбаков.

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      Константин Лысяков
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