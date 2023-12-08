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16:30, 8 декабря 2023Забота о себе

Врач предупредила о серьезной опасности одной популярной привычки

Фото: Unsplash

Сертифицированный дерматолог Шерин Идрисс предупредила об опасности популярной привычки выдавливать угри, расположенных на носу и рядом с ним. Ее слова приводит издание HuffPost.

Идрисс объяснила, что область лица от переносицы до уголков губ сильнее других участков тела подвержена заражению различными инфекциями. По ее мнению, лучше лишний раз вообще не прикасаться к этому участку, тем более не нужно давить там угри.

Дерматолог подчеркнула, что при проведении косметических процедур в домашних условиях легко занести под кожу инфекцию. В лучшем случае она приведет к импетиго — поверхностному заражению кожи, в более серьезных случаях может развиться фурункулез, при котором появляются множественные воспаления волосяных фолликулов.

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«Фурункулез обычно неопасен, но в редких случаях инфекция кожи может попасть в кровоток, что приводит к серьезным заболеваниям», — предупредила врач. По ее словам, при распространении инфекции может подняться температура, появляются слабость и озноб, в этом случае необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Ранее эндокринолог Ирина Петрова перечислила анализы, которые необходимо сдать для борьбы с акне. По ее словам, для начала нужно проверить уровень тестостерона, гормонов щитовидной железы (ТТГ, Т4св, Т3св) и пролактина.

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      Екатерина Улитина
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