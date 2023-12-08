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18:24, 8 декабря 2023Ценности

Россиянам назвали самые модные цвета в зимней одежде

Дизайнер Маер назвал оттенок «кокосовое молоко» самым модным в зимней одежде

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Дизайнер Наз Маер назвал россиянам самые модные цвета в зимней одежде. Соответствующий материал публикует портал «Страсти».

По словам специалиста, несмотря на непрактичность светлых оттенков в холодное время года, без них нельзя обойтись. Так, он посоветовал выбирать предметы гардероба и аксессуары в цвете «кокосовое молоко». Помимо этого, эксперт призвал приобрести вещи в медово-коралловом цвете для создания запоминающегося образа.

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В список также вошел цвет под названием «гортензия», представляющий собой разновидность классического голубого, который отлично сочетается с пыльно-розовым, желтым и черным. Маер также отметил актуальность ярко-желтого цвета. «Тренд на неон остался в прошлом, поэтому эффектным решением для создания гармоничного лука будет классический тон без "кислотного" подтекста», — уточнил он.

Одним из трендовых цветов зимы 2023-2024 назван волнующий насыщенный оттенок viva magenta — малиновый с легким голубым тоном. Такой элегантный и женственный колер является самодостаточным и сильным, поэтому сочетать с другими цветами его нужно очень осторожно, чтобы не добиться безвкусного образа. Гармонично viva magenta смотрится с алым, терракотовым и малиновым

Наз Маердизайнер

В заключение собеседник издания обратил внимание на отличающийся благородством и элегантностью ментоловый оттенок, который рекомендуется носить с бежевыми, персиковым и пудровым вещами.

Ранее объявили главный цвет 2024 года. Так, им стал персиковый оттенок 13-1023 Peach Fuzz.

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      Екатерина Ештокина
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