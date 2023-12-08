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12:38, 8 декабря 2023Наука и техника

Российские подлодки включили в число лучших

Российские АПЛ «Ясень» вошли в список лучших ударных подлодок издания TNI

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские атомные подводные лодки (АПЛ) проектов 945А «Кондор» и 885М «Ясень-М» включили в число лучших ударных подлодок, предназначенных для борьбы другими кораблями. Всего в составленный изданием The National Interest (TNI) список вошли пять подлодок.

Отмечается, что АПЛ «Кондор» остаются одними из самых дорогих и глубоководных подлодок Военно-морского флота (ВМФ) России. Корабли проекта 945А получили титановый корпус, который позволяет им погружаться на большую глубину и снижает заметность субмарины.

«Она обладала большей скоростью и глубиной погружения, чем ее американские аналоги на момент ее разработки, и представляла бы серьезную угрозу, если бы холодная война перешла в горячую фазу», — пишет издание.

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Также к лучшим ударным АПЛ отнесли российские подлодки проекта «Ясень-М». Автор подчеркнул, что эти субмарины изначально разрабатывали как многоцелевые корабли, способные нести различное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон». Кроме того, «Ясени» могут нести крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

Помимо российских АПЛ, в список вошли британские подлодки типа Astute, а также американские субмарины Virginia и Seawolf.

В конце ноября источник РИА Новости сообщил, что ВМФ России передали стратегическую АПЛ «Александр III» проекта 955А «Борей-А» и многоцелевую подлодку «Красноярск» проекта 885М, «Ясень-М».

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      Даниил Иринин
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