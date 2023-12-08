Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:23, 8 декабря 2023Бывший СССР

Российские самолеты нанесли удар по ВСУ на донецком направлении

МО РФ: Су-25 ударили ракетами по опорному пункту ВСУ на донецком направлении

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что экипажи боевых самолетов ударили неуправляемыми авиационными ракетами по украинскому опорному пункту, после чего выполнили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В России произошли два похожих аварийных случая с двигателями самолетов. Что стало причиной экстренной посадки?

      Стало известно о наступлении Российской армии у Артемовска

      Нефтегазовые доходы России рухнули

      Российские бойцы рассказали о борьбе с украинскими беспилотниками в зоне СВО

      Названа часто игнорируемая болезнь-провокатор рака

      Примкнувшего к ВСУ актера из «Возвращения Мухтара» убили

      Медведев назвал три особенности шантажа Конгресса США администрацией Байдена

      Тайвань обвинил Китай в подготовке мирного захвата острова через выборы

      В России стало меньше аптек

      Россиянин вонзил нож в глаз любовника жены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости