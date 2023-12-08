Российские самолеты нанесли удар по ВСУ на донецком направлении

МО РФ: Су-25 ударили ракетами по опорному пункту ВСУ на донецком направлении

Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что экипажи боевых самолетов ударили неуправляемыми авиационными ракетами по украинскому опорному пункту, после чего выполнили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.