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05:11, 8 декабря 2023Забота о себе

Сексолог дала советы по выбору эротического подарка на Новый год

Фото: IFONNX Toys / Unsplash

Интимные подарки для секса могут как порадовать, так и обидеть партнера, считает сексолог Трейси Кокс. Как правильно подготовить эротический сюрприз к Новому году, она рассказала Daily Mail.

Кокс считает, что, выбирая подарок с сексуальным намеком, нужно обязательно учитывать характер партнера. Скромной девушке, которая не любит экстремальные эксперименты в постели, сексолог посоветовала подарить массажное масло, шелковую пижаму или эротический халатик. «Если же ей нравятся различные фетиши и игры, купите ей набор стеклянных секс-игрушек. Их можно использовать для массажа всего тела, а также для игр с температурой», — дала совет Кокс.

Тем, кто недавно состоит в отношениях, сексолог рекомендовала выбрать нейтральный подарок и вложить в него пикантную записку. Например, она предложила преподнести возлюбленной набор ароматических свечей с посланием: «Не могу дождаться, когда увижу тебя обнаженной при свете свечей».

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Кокс отметила, что вибраторы, наборы для ролевых игр и связывания стоит дарить только в том случае, если пара раньше обсуждала идею их использования и оба ее одобрили. Эксперт подчеркнула, что не нужно с помощью презентов намекать партнеру на какие-либо его несовершенства и недостатки, поскольку это может обидеть и испортить настроение. Также плохими подарками, по мнению Кокс, будут любые наборы нижнего белья. Она объяснила, что при их выборе можно легко ошибиться с фасоном, размером и материалом.

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      Екатерина Улитина
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