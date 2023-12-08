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18:46, 8 декабря 2023Из жизни

20 школьников спасли жизнь попавшим под машину матери и ребенку

В США учащиеся христианской школы спасли попавших под машину мать и ребенка

Фото: Taras Chernus / Unsplash

В США директор школы и более 20 учащихся спасли мать и ребенка, попавших под машину. Об этом сообщает KSL-TV.

Бриджит Понсон вместе с дочерью и сыном шла по парковке частной христианской школы в городе Лейтон, штат Юта, когда их сбил один из водителей. Все трое оказались под машиной. Трехлетней девочке удалось выбраться, однако женщина и ее двухлетний сын Арчер остались под колесами автомобиля.

Свидетелем произошедшего стал директор школы Крис Краудер. Он срочно собрал группу из 20-30 старшеклассников, вместе с которыми прибежал на место происшествия. Школьники приподняли машину с одной стороны, и военнослужащий, который также находился на парковке, вытащил из-под нее пострадавших.

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Мать и детей госпитализировали. Девочка практически не пострадала, однако Бриджит и Арчер получили тяжелые травмы. Женщине предстоит перенести несколько операций. Несмотря на это, согласно прогнозам врачей, все пострадавшие останутся живы, что Краудер назвал настоящим чудом. «Мы видели, как Бог делает множество чудес здесь, и это — одно из них», — заявил он.

Ранее в США трое прохожих спасли женщину от напавшего на нее грабителя и сдали его властям. Преступник повалил пожилую американку на землю и отобрал у нее ключи от машины, но за нее тут же вступились очевидцы.

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      Алиса Удовик
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