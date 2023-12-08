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08:53, 8 декабря 2023Мир

США заявили об отсутствии трудностей в поставках помощи Израилю и Украине

Пентагон: США не испытывают трудностей в поставках оружия Израилю и Украине

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Армия США не испытывает трудностей в поставках помощи как Израилю, так и Украине. Об этом заявил помощник главы Пентагона по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш, сообщает Bloomberg.

«Мы произвели для Израиля вооружение многих видов — от вертолетов до боеприпасов для артиллерии. Но пока ничего из этого не могло бы составить прямую конкуренцию и помешать тому, что уже планировалось отправить в Украину» — сказал он.

При этом он отметил, что трудности могут возникнуть. Буш отметил, что поставки на Украину идут из существующих запасов США. По его словам, у армии осталось всего около одного миллиарда долларов, на которые можно поставить военную помощь Киеву из собственных запасов.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх назвала военную помощь Украине разумной инвестицией в национальную безопасность США и в предотвращение возможной большей войны в Европе, одновременно укрепляя оборонно-промышленную базу США и создавая квалифицированные рабочие места.

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      Семен Александров
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