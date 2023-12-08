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15:53, 8 декабря 2023Интернет и СМИ

В сопровождении Путина истребителями Су-35 увидели сигнал для Запада

MWM: полет Су-35 с Путиным является сигналом о геополитическом сдвиге

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Авторы Military Watch Magazine (MWM) увидели сигнал для Запада в сопровождении самолета президента России Владимира Путина истребителями Су-35 во время визита главы государства на Ближний Восток. В статье, опубликованной на сайте издания, они заявили, что это может свидетельствовать о начавшемся геополитическом сдвиге.

«Су-35 обладает значительно большей дальностью полета, чем любой класс западных истребителей, (...) что делает самолет идеальным для таких дальних миссий сопровождения», — говорится в материале. Авторы статьи также обратили внимание на то, что эти самолеты приобрели внушительный боевой опыт на Украине. По их словам, Су-35, вероятно, могли сбить больше вражеских истребителей в воздушном бою, чем самолеты любого другого класса истребителей XXI века.

Полет Су-35 с Путиным является сигналом о начавшемся геополитическом сдвиге, поскольку западные страны долгое время были единственными державами, чьи самолеты находились в Персидском заливе, добавили авторы статьи.

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник назвал сопровождение самолета российского лидера истребителями лучшей рекламой Су-35. Он также заявил, что считает эти самолеты лучшим выбором для воздушного эскорта.

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      Олег Давыдов
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