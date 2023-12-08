В России назвали сопровождение самолета Путина лучшей рекламой Су-35

Пилот Сытник: сопровождение самолета Путина стало лучшей рекламой Су-35

Сопровождение самолета президента Владимира Путина истребителями поколения 4++ Су-35 стало лучшей рекламой российских самолетов. Об этом заслуженный пилот России Юрий Сытник сообщил NEWS.ru.

Собеседник издания назвал Су-35 лучшим выбором для воздушного эскорта. «От Москвы до Абу-Даби он преодолел более пяти тысяч километров на скорости 900 километров в час. Это говорит о том, что наша военная промышленность начала работать в полную силу и мы начали создавать истребители, которым равных в мире пока нет», — сказал Сытник.

Он также подчеркнул, что самолеты несли ракеты класса «воздух-воздух», которые исключают любое поражение президентского борта.

Ранее в декабре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что истребители сопровождали самолет Владимира Путина при перелете в ОАЭ в целях безопасности, поскольку борт пролетал через некоторые неспокойные точки.

В этом же месяце издание The National Interest писало, что истребитель Су-35С, который применяют в ходе специальной военной операции, превосходит все самолеты Киева. Су-35С одержали минимум семь воздушных побед над украинскими истребителями.