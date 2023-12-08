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17:59, 8 декабря 2023Наука и техника

Новая теория объяснила две астрофизические загадки

Теория SIDM объяснила загадку гало темной материи в различных галактиках

Фото: Adrian Mag / Unsplash

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде пришли к выводу, что новая теория под названием самовзаимодействующая темная материя (SIDM) может объяснить две астрофизические загадки, связанные с гало в различных галактиках. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

SIDM предполагает, что частицы темной материи способны взаимодействовать друг с другом и сталкиваются вблизи центра галактики. Эта теория способна объяснить возникновение гало темной материи высокой плотности в массивных эллиптических галактиках, а также — почему гало темной материи ультрадиффузных галактик имеют чрезвычайно низкую плотность.

Стандартная космологическая модель, которая включает невзаимодействующую холодную материю, предполагает, что частицы темной материи не сталкиваются друг с другом. Это влияет на формирование гало — ореола невидимой материи, пронизывающей и окружающей галактику или скопление галактик, однако противоречит наблюдаемой картине.

Исследователи провели моделирование космических структур с высоким разрешением и сильно самовзаимодействующей темной материей для гало большой массы и ультрадиффузных галактик. Оказалось, что самовоздействующая темная материя одновременно создает гало размером в килопарсек с низкой концентрацией и гало высокой плотности.

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      Александр Еникеев
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