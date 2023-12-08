Туристка отправилась в путешествие и потеряла кулон с прахом отца

Туристка потеряла в Эдинбурге прах отца и попросила местных о помощи

Туристка отправилась в шотландский Эдинбург, потеряла кулон с прахом отца и попросила местных жителей о помощи. Об этом сообщает Edinburgh Live.

По данным издания, Меган Макговерн посетила рождественскую ярмарку во время путешествия с 30 ноября по 2 декабря. Позже девушка обнаружила, что потеряла кулон, и стала обзванивать все места, в которые ходила.

«Это был единственный предмет, который всегда заставлял меня чувствовать близость к отцу», — объяснила туристка.

Ранее в аэропорту Бангкока, Таиланд, задержали туриста, который пытался увезти двух выдр и луговую собачку на Тайвань в своих трусах. Уточняется, что таможенники заметили необычную выпуклость на штанах путешественника и обыскали его.