Уборщицу московской школы обвинили в избиении ведром затравившего ее мальчика

В Москве школьную уборщицу обвинили в избиении дразнившего ее мальчика

Уборщицу московской школы №1250 обвинили в избиении мальчика из затравившей ее компании шестиклассников. Об этом сообщил Mash в Telegram.

По информации издания, школьники регулярно забегали в подсобное помещение, разбрасывали инвентарь уборщицы и мусорили, а также дразнили женщину, а на замечания не реагировали. В какой-то момент россиянка вспылила и бросила в детей пластмассовое ведро.

В результате один из школьников пожаловался матери, что женщина его избила. В больнице у ребенка диагностировали ушиб мягких тканей головы. При этом сама уборщица не отрицает, что бросила в детей ведро. Теперь ей грозит административная статья за нанесение побоев и арест сроком до 15 суток.

Ранее в Калуге учительница школы №51 бросила тетради в подростка, который сидел с телефоном на уроке. В сети также появилась запись, на которой видно, как женщина кричит на школьников, а затем кидает пенал и другие школьные принадлежности в мальчика, который во время занятия что-то просматривал в смартфоне. В администрации учебного заведения заявили, что жалоб от учащихся после инцидента не поступало.