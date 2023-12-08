Военный указал на признаки ухудшения боевого состояния ВСУ

Военный Дандыкин: солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен

Ввиду сокращения количества профессиональных военных в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) боевое состояние армии заметно снизилось. На это указывает, в частности, рост численности сдающихся в плен солдат, оставление позиций. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Качество украинской армии, конечно, уменьшается. Особенно если сравнивать с тем, что было в прошлом году или даже летом. Та армия, которая начинала воевать, сейчас практически утрачена, даже с учетом тех кадров, которые готовят на Западе, — отметил Дандыкин. — Но все-таки Россия должна все равно сохранять осторожность, оценивать ситуацию трезво».

По мнению военного, на ухудшение боевого состояния армии указывают участившиеся случаи оставления позиций целыми подразделениями, а также общая усталость военнослужащих.

«Все-таки есть определенная усталость. Обещаний было много, военные рассчитывали на блицкриг, но прорываться в Крым не получилось, оружие не спасло, разочарование нарастает. Хотя массового оставления позиций, сдачи в плен нет, но таких случаев стало больше», — сказал Дандыкин.

Ранее командующий штурмовой группой 68-й бригады ВСУ с позывным Дельфин заявил, что в ВСУ заканчиваются профессиональные военные кадры, а войскам требуется больше солдат. При этом он предположил, что многие мирные жители в республике хотят, чтобы в боевых действиях участвовали исключительно профессионалы.