Доходы российского бюджета упали

Минфин сообщил о падении доходов бюджета в ноябре до 2,85 триллиона рублей

В ноябре доходы федерального бюджета России упали до 2,85 триллионов рублей из-за неблагоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках, в первую очередь нефтяном. Об этом со ссылкой на опубликованные данные Минфина сообщает «Интерфакс».

За первые 11 месяцев в бюджет поступило 25,963 триллиона рублей, что на 4,8 процента больше, чем годом ранее. С января по октябрь ведомство сообщало о доходе в 23,107 триллиона, что и позволило сделать вывод о сумме, полученной в минувшем месяце. В октябре доход составил 3,37 триллиона рублей, таким образом, падение достигло 15 процентов.

Нефтегазовые доходы за 11 месяцев составили 8,226 триллиона рублей, из них отдельно в ноябре — чуть более триллиона. Однако в октябре они доходили до 1,6 триллиона рублей, таким образом, зафиксировано падение более чем в полтора раза.

Объем расходов федерального бюджета за 11 месяцев составил 26,841 триллиона рублей, что на 11,7 процента больше, чем годом ранее. Дефицит достиг 878 миллиардов рублей или 0,5 процента от ВВП.

В соответствии с бюджетом на 2023 год дефицит не должен был превысить двух процентов от ВВП. В начале года он рос ускоренными темпами, однако во втором полугодии на фоне резкого снижения курса рубля ситуация начала исправляться. По состоянию на 8 декабря доллар по-прежнему торгуется выше 90 рублей.

