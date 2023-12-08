Американская армия получила новые высокоточные ракеты

Вооруженные силы (ВС) США получили новые высокоточные ракеты Increment 1 Early Operational Capability. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подразделение американских войск.

Как уточнили военные, ракета запускается из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и других систем. Радиус их действия достигает 400 километров, оружие может использоваться против воздушных целей.

«Армия США объявила сегодня о доставке следующего поколения высокоточных ракет дальнего действия», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил о покупке американских крылатых ракет Tomahawk. Австралия станет третьей страной в мире после США и Великобритании, обладающей данными ракетами. Общая сумма сделки составит 1,1 миллиарда долларов.