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21:37, 8 декабря 2023Наука и техника

ВС США получили новые высокоточные ракеты

Американская армия получила новые высокоточные ракеты

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Вооруженные силы (ВС) США получили новые высокоточные ракеты Increment 1 Early Operational Capability. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подразделение американских войск.

Как уточнили военные, ракета запускается из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и других систем. Радиус их действия достигает 400 километров, оружие может использоваться против воздушных целей.

«Армия США объявила сегодня о доставке следующего поколения высокоточных ракет дальнего действия», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил о покупке американских крылатых ракет Tomahawk. Австралия станет третьей страной в мире после США и Великобритании, обладающей данными ракетами. Общая сумма сделки составит 1,1 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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