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20:15, 8 декабря 2023Силовые структуры

Устроившего погоню с ножом за недовольным покупателем шаурмиста арестовали

Суд Москвы арестовал продавца шаурмы, напавшего с ножом на недовольного клиента

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Таганский суд Москвы отправил под арест продавца шаурмы, который устроил погоню за недовольным покупателем с разделочным ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Он пробудет под стражей до 6 февраля 2024 года. О его аресте ходатайствовал следователь.

О нападении шаурмиста с ножом на покупателя, которому не понравилось приготовленное блюдо, стало известно 1 декабря. Потерпевшему удалось сбежать, а нападавшего продавца задержали сотрудники полиции и доставили на допрос.

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      Олеся Мицкевич
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