В Армении анонсировали обмен пленными с Азербайджаном

Парламент Армении анонсировал обмен пленными с Азербайджаном в ближайшие дни

Обмен пленными с Азербайджаном может состояться в ближайшие дни, заявил глава комиссии по внешним отношениям Национального собрания (парламента) Армении Саркис Ханданян. Об этом пишет «Sputnik Армения».

В ходе брифинга депутат анонсировал, что обмен пленными возможен даже в течение ближайших часов. Также он добавил, что встреча может состояться на армяно-азербайджанской границе.

Ханданян отметил, что имена подлежащих обмену лиц не называются из-за чувствительности вопроса и настроений в обществе. Он выразил надежду, что обмен пленными положительно скажется на заключении мирного договора.

Ранее Азербайджан и Армения опубликовали совместное заявление о мерах по урегулированию конфликта. В сообщении говорится, что стороны взаимно освобождают часть пленных и заключенных.