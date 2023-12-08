Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:12, 8 декабря 2023Бывший СССР

В Армении анонсировали обмен пленными с Азербайджаном

Парламент Армении анонсировал обмен пленными с Азербайджаном в ближайшие дни

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Обмен пленными с Азербайджаном может состояться в ближайшие дни, заявил глава комиссии по внешним отношениям Национального собрания (парламента) Армении Саркис Ханданян. Об этом пишет «Sputnik Армения».

В ходе брифинга депутат анонсировал, что обмен пленными возможен даже в течение ближайших часов. Также он добавил, что встреча может состояться на армяно-азербайджанской границе.

Ханданян отметил, что имена подлежащих обмену лиц не называются из-за чувствительности вопроса и настроений в обществе. Он выразил надежду, что обмен пленными положительно скажется на заключении мирного договора.

Ранее Азербайджан и Армения опубликовали совместное заявление о мерах по урегулированию конфликта. В сообщении говорится, что стороны взаимно освобождают часть пленных и заключенных.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» погиб в зоне СВО. Он не смог оправиться после тяжелого ранения

      В России вырастили сотни «единорогов»

      В российском городе накрыли подпольный бордель напротив полицейского участка

      Путин поразился подвигами российских бойцов на СВО

      Один из символов СВО стал логотипом выборов президента России

      Участницу популярного российского реалити-шоу заподозрили в организации борделя

      В Кремле обвинили Запад в ухищрениях для выделения денег Украине

      Скачок цен на яйца выше 100 рублей объяснили

      Эрдоган сравнил Нетаньяху с Милошевичем

      Мошенники украли у актрисы театра Чехова почти 20 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости