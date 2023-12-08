В Британии ответили на обвинения Джонсону в срыве переговоров России и Украины

Представитель Джонсона: политик не причастен к срыву переговоров РФ и Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не причастен к срыву переговоров России и Украины, заявил представитель политика в ответ на соответствующие обвинения. Об этом пишет ТАСС.

«Решение Украины сражаться связано не с Борисом, а с железной решимостью президента [Украины Владимира] Зеленского и народа Украины», — сказал представитель бывшего премьера.