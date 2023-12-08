В Госдуме резко высказались о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2024

Депутат ГД Хамитов: требование о нейтральном статусе спортсменов оскорбительно

Участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе оскорбительно для российских спортсменов. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года.

Парламентарий отметил, что для атлетов важно участвовать в крупных спортивных состязаниях. «Это — профессиональная необходимость», — пояснил Хамитов. Ситуация, в которой российские спортсмены должны выглядеть как люди «без рода и племени», недопустима, подчеркнул он. Спорт должен оставаться вне политики, заключил депутат.

По состоянию на 8 декабря на Олимпийские игры-2024 допущены восемь российских спортсменов и трое атлетов из Белоруссии. При этом в командных видах спорта представители России и Белоруссии не выступят. Все они смогут поучаствовать в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN).