В Калужской области пройдет фестиваль валенок

Фестиваль «Валенки-завалинки» состоится в Калужской области 16 декабря

В городе Юхнове Калужской области пройдет фестиваль «Валенки-завалинки». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на туристический портал региона.

Мероприятие состоится в субботу, 16 декабря. В программе — выступление московской шоу-группы «Фолк-Fresh», разнообразные конкурсы, эстафеты и игры. Также перед гостями фестиваля с танцем выступит медведь.

«На празднике проведут конкурс на самое креативное оформление валенок и покажут дефиле "Расписные валенки"», — говорится в сообщении. Более того, отмечается, что все участники мероприятия получат памятные сувениры и подарки.

Ранее в декабре сообщалось, что в Северной Осетии в рамках Года осетинской «Нартиады» состоится международный фольклорный фестиваль «Арфæ». В мероприятии примут участие творческие коллективы из регионов СКФО, Южной Осетии и Абхазии.