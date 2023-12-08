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02:37, 8 декабря 2023Мир

В Китае оценили влияние визита Путина на Ближний Восток на США

Kankan Xinwen: визит Путина на Ближний Восток снизил влияние США в регионе
СюжетСанкции против России:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Китайский политолог Чжао Лун в беседе с Kankan News заявил, что переговоры президента России Владимира Путина с лидерами ближневосточных государств способствуют уменьшению влияния США в регионе.

По его словам, прямые контакты России с ОАЭ, Саудовской Аравией и Ираном позволят также «изменить стратегический расклад в регионе».

Эксперт считает, что успешные визиты российского лидера в в Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые традиционно поддерживают близкие отношения с Соединенными Штатами, подчеркивают ограниченность санкций западных стран против России.

По мнению аналитика, благодаря сходству во взглядах Москвы и Эр-Рияда на вопрос о снижении нефтедобычи ради высоких цен российская сторона сможет «увеличить доходы и экономическую устойчивость».

«Пока американская помощь Украине иссякает, Россия совершает дипломатический прорыв», — сказал политолог.

Ранее Путин заявил о нерушимости дружеских отношений России и Саудовской Аравии. Он также пригласил саудовского наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда приехать в Россию и тот в свою очередь ответил согласием.

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      Марина Совина
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