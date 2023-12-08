Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:33, 8 декабря 2023Бывший СССР

В Литве сравнили президента страны с мухой

Литовский евродепутат Кубилюс раскритиковал идею переизбрания президента Науседы

Фото: Juan Medina / Reuters

Евродепутат от Литвы и бывший премьер-министр страны Андрюс Кубилюс раскритиковал решение действующего президента Гитанаса Науседы переизбраться на второй срок. Об этом пишет «Sputnik Литва».

В четверг на пресс-конференции Науседа рассказал о намерении участвовать в выборах президента Литвы в мае 2024 года. Бывший премьер страны раскритиковал эту идею.

«Много слов о "мы" и о государстве "всеобщего благосостояния": мне это напоминает анекдот, как муха сидит между рогами тяжело пашущего вола и гордо заявляет, как хорошо мы пашем», — прокомментировал Кубилюс выступление президента. Он заявил, что сравнение Науседы с мухой неизбежно из-за безвредного жужжания и отсутствия пользы. Евродепутат предположил, что стране нужен другой президент, который принес бы больше пользы.

Ранее сейм Литвы назначил выборы президента на 12 мая 2024 года. Литовцы выберут главу государства на следующие пять лет.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин снова идет в президенты в 2024 году. До выборов осталось три месяца

      Власти раздали россиянам миллиарды рублей

      Олимпийский чемпион из России рассказал о предложении выступать за Казахстан

      У СПБ Биржи появится новый устав

      На вооружение ЦВО поступили радиостанции стратегического управления

      Врач предупредила о серьезной опасности одной популярной привычки

      Нашествие саранчи на туристический город назвали библейским предупреждением

      Для нацменьшинств стран ЕС на Украине сделали языковые поблажки

      Орбан заявил о цивилизационном отличии России от Европы

      В России резко подорожали стройматериалы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости