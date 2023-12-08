В Литве сравнили президента страны с мухой

Литовский евродепутат Кубилюс раскритиковал идею переизбрания президента Науседы

Евродепутат от Литвы и бывший премьер-министр страны Андрюс Кубилюс раскритиковал решение действующего президента Гитанаса Науседы переизбраться на второй срок. Об этом пишет «Sputnik Литва».

В четверг на пресс-конференции Науседа рассказал о намерении участвовать в выборах президента Литвы в мае 2024 года. Бывший премьер страны раскритиковал эту идею.

«Много слов о "мы" и о государстве "всеобщего благосостояния": мне это напоминает анекдот, как муха сидит между рогами тяжело пашущего вола и гордо заявляет, как хорошо мы пашем», — прокомментировал Кубилюс выступление президента. Он заявил, что сравнение Науседы с мухой неизбежно из-за безвредного жужжания и отсутствия пользы. Евродепутат предположил, что стране нужен другой президент, который принес бы больше пользы.

Ранее сейм Литвы назначил выборы президента на 12 мая 2024 года. Литовцы выберут главу государства на следующие пять лет.