В Молдавии назвали ключевое условие для решения проблемы Приднестровья

Премьер Речан связал решение проблемы Приднестровья с выводом войск РФ с Украины

Премьер Молдавии Дорин Речан назвал вывод российских войск из непризнанной республики и с Украины ключевым условием решения проблемы Приднестровья. Об этом сообщает ТАСС.

Речан назвал ключевым условием обсуждения проблемы Приднестровья «демилитаризацию», под которой он понимает уход контингента миротворцев.

«Любая дискуссия об урегулировании должна начинаться с демилитаризации. Это на практике означает, что российские граждане, военнослужащие, должны уйти оттуда. И военная техника тоже. Это произойдет нормальным образом с демилитаризацией Украины», — заявил молдавский премьер.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что организация допускает возможность принятия Молдавии без территории Приднестровья. По его словам, будущее Грузии и Молдавии в составе ЕС не должно быть заложником конфликтов.

