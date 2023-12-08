В Молдавии отказались вернуть в эфир российские телеканалы

Премьер Молдавии Речан заявил об окончательном прекращении вещания 12 каналов

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил об окончательном прекращении вещания 12 телеканалов, в том числе шести российских. Об этом пишет «Sputnik Молдова».

Речан сообщил, что 12 телеканалов, вещание которых ранее было заблокировано, не вернутся в эфир после окончания режима чрезвычайного положения (ЧП). В их число также вошли шесть российских СМИ.

«Мы уже подготовили и вот даже уже утвердили несколько пакетов законов, которые позволяют управлять подобными ситуациями и вне режима ЧП. Следовательно, те 12 каналов, которые о [обвиняются в] пропаганде и незаконном финансировании и обслуживании преступных групп, не смогут больше выходить в эфир», — сказал молдавский премьер.

24 октября Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии ограничила доступ к сайтам российских телеканалов RT, «Вести», «Звезда», «Царьград», «Рен ТВ», «Мир». Всего было заблокировано 22 российских ресурса. В ведомстве обвинили российские СМИ в искажении информации о чрезвычайном положении в стране.

Также в конце октября Комиссия по чрезвычайным ситуациям на основании рекомендации СИБ приостановила лицензии молдавских телеканалов Orizont TV, Publika TV, ITV, Prime, Canal 2 и Canal 3.

Ранее бывшая глава Гагаузии Ирина Влах обвинила президента Молдавии Майю Санду в создании политической инквизиции. Так она прокомментировала решение о создании Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией.