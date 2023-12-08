В России резко подорожали стройматериалы

За полгода цены на обои, сухие смеси и керамическую плитку в РФ выросли на 37 %

В России резко выросли цены на стройматериалы. Об этом со ссылкой на опрошенных экспертов сообщила «Российская газета».

По информации специалистов, за последние полгода стоимость сухих смесей, обоев и керамической плитки увеличилась на 37 процентов, а на другие категории отделочных материалов — на 9-10 процентов. Помимо этого, напольные покрытия, стеновые покрытия и элементы подвесных потолков подорожали на 15-40 процентов.

Среди причин роста цен специалисты выделили влияние курса иностранных валют, а также повышение стоимости отечественных товаров и удорожание транспортировки товаров из-за границы вследствие санкций. Они отметили, что отечественная промышленность пока еще не достигла того уровня, при котором зависимость от зарубежных товаров и комплектующих для отделки квартир стала сильно ниже, чем прежде — особенно если это касается проектов бизнес-класса и выше.

Так, 80 процентов колеровочных пигментов сейчас приобретаются за границей. Российские производители пока не смогли заменить выпускаемыми в стране аналогами такое оборудование и материалы, как сантехнику, плитку, а также промышленное оборудование для отделочных работ и комплектующие. По мнению экспертов, частично снизить темпы роста цен на отделочные материалы в будущем поможет появление аналогов из Китая, Индии и других стран Ближнего Востока и Азии, а также увеличения объемов производства в России.

В декабре стало известно, что в России на фоне подорожания стройматериалов выросли цены на дачи.