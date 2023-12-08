В России упало производство водки

Росалкогольтабакконтроль: производство водки в России снизилось на 4,7 %

В январе-ноябре суммарные объемы производства водки в России сократились на 4,7 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го и упали до уровня в 71,9 миллиона дал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Росалкогольтабакконтроля.

За этот период времени производство коньяка в стране упало на 3,9 процента, до 7,8 миллиона дал. В целом по итогам одиннадцати месяцев 2023 года суммарный выпуск алкогольной продукции крепостью выше девяти процентов снизился на 3,4 процента и составил 99,98 миллиона дал.

Производство виноградного вина в январе-ноябре сократилось на 8,9 процента в годовом выражении, до 27,5 миллиона дал. Объемы выпуска игристых вин снизились на 11,2 процента, до 12,6 миллиона дал, а ликерных вин — на 18,1 процента, до 777,9 тысячи дал.

Наибольшее снижение эксперты зафиксировали в сегменте производства виноградосодержащих напитков без этилового спирта. Суммарные объемы выпуска этой продукции сократились на 86,3 процента, до 532,4 тысячи дал. Производство виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом, в свою очередь, упало на 60,6 процента и достигло уровня в 30,8 тысячи дал.

Снижение объемов выпуска водки в России происходит не первый месяц. В начале ноября в Росалкогольтабакконтроле сообщили о сокращении производства этой алкогольной продукции в стране на 5,7 процента в годовом выражении по итогам января-октября. К концу второго месяца осени суммарный показатель упал до 63,2 миллиона дал.