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14:43, 8 декабря 2023Россия

В России воспитательница одним движением травмировала девочку и попала на видео

На Урале воспитательница детсада вывихнула девочке руку и попала на видео

В Свердловской области воспитательница одним движением травмировала девочку и попала на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовало сетевое издание «Екатеринбург Онлайн».

На кадрах девочка спотыкается и падает на пол. Стоявшая неподалеку воспитательница хватает ребенка за руку и резко тянет вверх. Затем россиянка уходит, а скорчившуюся от боли девочку обступают дети.

Посмотревшая видео мать ребенка рассказала, что «аж подпрыгнула» от увиденного. По ее словам, руководство детсада не хотело придавать случившееся огласке и сказали, что девочка упала. Руку ребенку вправляли дважды, один раз без наркоза.

Родители попросили перевести их дочь в другую группу. Воспитательнице вынесли выговор.

Ранее в Нижнем Тагиле воспитательницу детсада обвинили в избиении детей-инвалидов. По словам одной из горожанок, педагог пинала ногами ее сына и других детей.

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      Алан Босиков
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