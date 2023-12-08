В России воспитательница одним движением травмировала девочку и попала на видео

На Урале воспитательница детсада вывихнула девочке руку и попала на видео

В Свердловской области воспитательница одним движением травмировала девочку и попала на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовало сетевое издание «Екатеринбург Онлайн».

На кадрах девочка спотыкается и падает на пол. Стоявшая неподалеку воспитательница хватает ребенка за руку и резко тянет вверх. Затем россиянка уходит, а скорчившуюся от боли девочку обступают дети.

Посмотревшая видео мать ребенка рассказала, что «аж подпрыгнула» от увиденного. По ее словам, руководство детсада не хотело придавать случившееся огласке и сказали, что девочка упала. Руку ребенку вправляли дважды, один раз без наркоза.

Родители попросили перевести их дочь в другую группу. Воспитательнице вынесли выговор.

Ранее в Нижнем Тагиле воспитательницу детсада обвинили в избиении детей-инвалидов. По словам одной из горожанок, педагог пинала ногами ее сына и других детей.