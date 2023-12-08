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11:57, 8 декабря 2023Россия

В российском регионе рабочие отравились алкоголем и попали в больницу

В Иркутской области рабочие отравились алкоголем, двое не выжили

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Иркутской области рабочие газового месторождения отравились алкоголем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, шестеро работников Ковыктинского газоконденсатного месторождения решили выпись после смены. Какую именно продукцию они употребляли, неизвестно. После застолья мужчинам резко стало плохо. Двоих из них спасти не удалось, еще четверых экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту отравления было возбуждено уголовное дело.

В июне по российским регионам прошла волна отравлений алкогольным напитком «Мистер Сидр». Общее число пострадавших достигло 107, жизни 60 из них удалось спасти.

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      Алан Босиков
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